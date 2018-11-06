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Попытка прорыва и постоянные обстрелы: ситуация в окрестностях Горловки

В окрестностях Горловки и днем слышат враждебные выстрелы, однако днем вражеский огонь просто не утихает. А ночью противник еще и предпринял попытку прорыва.

Выстрелы раздавались примерно в обед, неподалеку – контрольного пункта на въезд и выезд Майорск, который ежедневно пересекают тысячи мирных людей. Ночью, когда КПВВ закрывается, враг вообще будто бесится.

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Армейцы считают количество обстрелов за день и ночь. Небольшие цифры ни о чем не свидетельствуют. Ведь обстрел может длиться пару минут, а может – полчаса и больше.

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