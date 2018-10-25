75 тыс. грн за инвалидность: в Черкассах врач требовал деньги с АТОшника
Погорел на взятке – вышел под залог, а сейчас получил шанс восстановиться на работе. В Черкассах не утихает скандал с врачом местной поликлиники, который требовал от АТОшника деньги за содействие в получении группы инвалидности.
За взятку в 75 тысяч гривен на горячем в мае прошлого года сотрудники СБУ задержали главу ВКК. Тот требовал у ветерана АТО, нацгвардейца Романа, деньги за содействие в оформлении инвалидности. Сам Роман – тоже среди возмущенных. Рассказывает, за три месяца до третьей волны мобилизации сломал позвоночник, но защищать Родину ушел. Год отвоевал. Вернулся с осложнениями, лечился в областном госпитале.
Борис в медучреждении работал более 40 лет. Должность главы ВКК совмещал с должностью заведующего поликлиникой. АТОвци встречают его молчаливым пикетом. Но медик пошел не в кабинет, а на больничный, объясняет главный врач учреждения. Здесь до сих пор ждут решения суда о восстановлении или отстранения от должности Бориса.
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Очередное судебное заседание предварительно назначено на 1 ноября, прокуратура снова будет подавать ходатайство об отстранении врача от должности. Пока идет следствие по этому делу, Роман не может ни пролечиться, ни получить группу инвалидности.
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