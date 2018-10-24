Бутылки с химикатами в человеческий рост: ядовитая свалка в Черкасской области
Ядохимикаты – в 200 метрах от человеческих жилищ. В городе Городище Черкасской области кто устроил свалку емкостей из-под гербицидов просто на земле.
Два месяца сюда свозили токсичные канистры. Люди жалуются на нестерпимую вонь. И боятся – что эти горы бутылок – травят их воду и землю.
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Вонь возле свалки – невыносима. Сразу начинает драть в горле и сушить слизистую оболочку, жалуются местные жители.
Экологи зафиксировали многочисленные нарушения законодательства и несоблюдение требований по обращению с отходами.
К слову, куда делись миллионы на ремонт дорог и мостов Прикарпатья.
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2018-10-24
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