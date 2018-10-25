75 тис. грн за інвалідність: у Черкасах лікар вимагав гроші з АТОшника

Погорів на хабарі – вийшов під заставу, а нині отримав шанс поновитися на роботі. У Черкасах не вщухає скандал із лікарем місцевої поліклініки, який вимагав від АТОшника гроші за сприяння в отриманні групи інвалідності.

За хабар у 75 тисяч гривень на гарячому у травні минулого року співробітники СБУ затримали голову ЛКК. Той вимагав у ветерана АТО, нацгвардійця Романа, гроші за сприяння в оформленні інвалідності. Сам Роман – теж серед обурених. Розповідає, за три місяці до третьої хвилі мобілізації зламав хребет, але захищати Батьківщину пішов. Рік відвоював. Повернувся з ускладненнями, лікувався в обласному госпіталі.

Борис у медзакладі працював більше 40 років. Посаду голови ЛКК суміщав з посадою завідуючого поліклінікою. АТОвці зустрічають його мовчазним пікетом. Та медик пішов не до кабінету, а на лікарняний, пояснює головний лікар закладу. Тут досі чекають на рішення суду про поновлення чи відсторонення від посади Бориса.

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Чергове судове засідання попередньо призначене на 1 листопада, прокуратура знову подаватиме клопотання про відсторонення лікаря від посади. Доки триває слідство у цій справі, Роман не може ні пролікуватися, ні отримати групу інвалідності.

До слова, у містечку Городище на Черкащині хтось облаштував звалище ємностей з-під гербіцидів просто на землі.

Опубліковано Жовтень, 25 в 11:00



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