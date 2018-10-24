Колодцы-ловушки в Николаеве: кто ворует люки и как решить проблему

300 отрытых люков. Николаевские чиновники после очередной истории, которая едва не завершилась трагедией, взялись накрывать опасные колодцы. Делают это систематически. Однако часто очень трудно найти владельца, а значит и ответственного – за открытый люк.

В городе несколько десятков тысяч колодцев водоканала, облэнерго, облгаза, Укртелекома и тепловых предприятий. Из них три сотни без крышек, подсчитали чиновники. Колодцы-ловушки есть в каждом дворе, утверждают горожане. Чтобы не упасть, люди накрыли их мусором.

Николаевводоканал, у которого самая большая сеть колодцев, в этом году отремонтировал более 600 люков. Теперь их накрывают металлическими и пластиковыми крышками, чтобы не воровали. Работают ежедневно по заявкам жителей, или специальных обходчиков с водоканала. Однако часто предприятия неделями не могут выяснить, кому принадлежит открытый люк.

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Пунктам приема лома крышки люков запрещено принимать, но это не останавливает воров. На днях, по звонку неравнодушного человека, патрульные задержали машину с двумя металлическими люками. Воров ждет наказание, а патрульные получили от городского головы премии и благодарности. Так город поощряет копов бороться с ворами металла.

К слову, куда делись миллионы на ремонт дорог и мостов Прикарпатья.

Опубликовано Октябрь, 24 в 11:31



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