8 миллионов смертей в год: мир отмечает День борьбы с табакокурением

31 мая мир отмечает День борьбы с табакокурением. В этот день во многих странах проходят антитабачные акции.

В Киеве несколько сотен человек собрались на сеанс йоги под лозунгом Дыши свободно в мире без табака, в котором приняла участие и руководительница Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире умирают восемь миллионов людей в результате активного и пассивного курения. 40% этих смертей – от легочных болезней, рака легких, бронхов и туберкулеза.

Ошеломляющая статистика и в Украине. Ежегодно от последствий курения умирают 85 тысяч украинцев, а 15% старшеклассников курят. Всего в Украине ежедневно курят 7 миллионов человек. Повышение акциза на табак и регулярные информационные кампании помогут снизить эту цифру, убеждены в Министерстве.

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Благодаря информационной кампании за последние восемь лет количество любителей табака уменьшилось на 2,5 миллиона человек.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что соль опаснее курения.

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