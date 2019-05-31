8 мільйонів смертей на рік: світ відзначає День боротьби з тютюнопалінням

31 травня світ відзначає День боротьби з тютюнопалінням. Цього дня в багатьох країнах проходять антитютюнові акції.

В Києві кілька сотень людей зібрались на сеанс йоги під гаслом Дихай вільно у світі без тютюну, у якому взяла участь і очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щороку у світі помирають вісім мільйонів людей внаслідок активного та пасивного куріння. 40% цих смертей – від легеневих хвороб, раку легень, бронхів і туберкульозу.

Приголомшлива статистика і в Україні. Щороку від наслідків куріння помирають 85 тисяч українців, а 15% старшокласиків курять. Загалом в Україні щодня курять 7 мільйонів людей. Підвищення акцизу на тютюн та регулярні інформаційні кампанії допоможуть знизити цю цифру, переконані в МОЗ.

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Завдяки інформаційній кампанії за останні вісім років кількість любителів тютюну зменшалася на 2,5 мільйони людей.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що сіль небезпечніша за куріння.

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