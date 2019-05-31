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8 мільйонів смертей на рік: світ відзначає День боротьби з тютюнопалінням

31 травня світ відзначає День боротьби з тютюнопалінням. Цього дня в багатьох країнах проходять антитютюнові акції.

В Києві кілька сотень людей зібрались на сеанс йоги під гаслом Дихай вільно у світі без тютюну,  у якому взяла участь і очільниця Міністерства охорони здоров’я України Уляна Супрун.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щороку у світі помирають вісім мільйонів людей внаслідок активного та пасивного куріння. 40% цих смертей – від легеневих хвороб, раку легень, бронхів і туберкульозу.

Приголомшлива статистика і в Україні. Щороку від наслідків куріння помирають 85 тисяч українців, а 15% старшокласиків курять. Загалом в Україні щодня курять 7 мільйонів людей. Підвищення акцизу на тютюн та регулярні інформаційні кампанії допоможуть знизити цю цифру, переконані в МОЗ.

Читайте: Прихована загроза: пасивне куріння

Завдяки інформаційній кампанії за останні вісім років кількість любителів тютюну зменшалася на 2,5 мільйони людей.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що сіль небезпечніша за куріння.

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