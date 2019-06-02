9 тысяч гостей и разнообразные развлечения: как прошел мотофестиваль Тарасова гора
Четыре дня драйва, развлечений, хорошей музыки и общения в кругу мото-семьи. Легендарной Тараске – 17.
Самый масштабный мотофестиваль Украины Тарасова гора в этом году собрал до девяти тысяч гостей и проходит под лозунгом любви.
Изюминкой фестиваля стала байкерская свадьба. Три пары соединили сердца, бьющиеся в унисон с моторами.
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Развлечений здесь хватает. Василий Вирастюк испытывает мотолюбителей на силу и прочность. Сторонники ретро – устроили гонку своих «стариков».
Традиционный массовый заезд на Чернечую гору в этом году впервые за время существования мотофестиваля не произойдет. Из ям по дороге в Канев можно не выбраться. Поэтому самая длинная в Украине мотоколонна отправилась в Черкассы.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Луцке сотни байкеров открыли мотосезон.