9 тисяч гостей та різноманітні розваги: як пройшов мотофестиваль Тарасова гора

Чотири дні драйву, розваг, хорошої музики та спілкування в колі мото-родини. Легендарній Тарасці -17.

Наймасштабніший мотофестиваль України Тарасова гора цього року зібрав до дев’яти тисяч гостей і проходить під гаслом кохання.

Родзинкою фесту стало байкерське весілля. Три пари поєднали серця, що б’ються в унісон з моторами.

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Розваг тут не бракує. Василь Вірастюк випробовує мотолюбителів на силу і міцність. Прихильники ретро – влаштували перегони своїх «стареньких».

Традиційний масовий заїзд на Чернечу гору цього року вперше за час існування мотофестивалю не відбудеться. З ям дорогою до Канева можна не вибратись. Тож найдовша в Україні мотоколона вирушила до Черкас.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Луцьку сотні байкерів відкрили мотосезон.

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