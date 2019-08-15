Абсолютно новый формат: чем удивит осенний сезон Нового канала

Вскоре на Новом канале стартует новый осенний сезон.

Леся Никитюк споет как народная звезда, Сергей Притула устроит соревнования между детьми и артистами, а Ревизор традиционно выведет на чистую воду недобросовестных рестораторов и отельеров.

Осень на Новом канале начнется из ярких премьер. Зрителям подготовили совершенно новые форматы развлекательных проектов, такого в Украине еще не снимал никто.

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И впервые этой осенью на Новом канале стартуют аж 5 сериалов собственного производства, все на украинском языке и с нашими актерами. Дебютирует в эфире и особая социальная лента Первые ласточки о подростках.

Проекты, которые уже полюбили зрители, в новом сезоне будут еще интереснее. Кто сверху, Кто против блондинок, Топ-модель по-украински и новые еще более скандальные выпуски Эксив – реалити об отношениях.

Новый сезон на Новом канале стартует с 26 августа. Первая премьера – юмористический ситком о третьекурсниках медуниверситета Медфак. Юмористический градус повысят также дебютанты сезона Improve Live Show от студии Квартал 95 и любимые Варьяты.

Напомним, ICTV начал съемки 12-серийной костюмированной приключенческой комедии о казаках Абсолютно лживая история.

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