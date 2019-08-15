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Абсолютно новий формат: чим здивує осінній сезон Нового каналу

Незабаром на Новому каналі стартує новий осінній сезон.

Леся Нікітюк заспіває як народна зірка, Сергій Притула влаштує змагання між дітьми та артистами, а Ревізор традиційно виведе на чисту воду несумлінних рестораторів та готельєрів.

Осінь на Новому каналі розпочнеться з яскравих прем’єр. Глядачам підготували абсолютно нові формати розважальних проектів, такого в Україні ще не знімав ніхто.

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І вперше цієї осені на Новому каналі стартують аж 5 серіалів власного виробництва, усі українською мовою та з нашими акторами. Дебютує в ефірі і особлива соціальна стрічка Перші ластівки про підлітків.

Проекти, які вже полюбили глядачі, у новому сезоні будуть ще цікавішими. Хто зверху, Хто проти блондинок, Топ-модель по-українськи та нові ще більш скандальні випуски Ексів – реаліті про стосунки.

Новий сезон на Новому каналі стартує з 26 серпня. Перша прем’єра – гумористичний сітком про третьокурсників медуніверситету Медфак. Гумористичний градус підвищать також дебютанти сезону Improve Live Show від студії Квартал 95 та улюблені Вар’яти.

Нагадаємо, ICTV розпочав 12-серійної костюмованої пригодницької комедії про козаків Абсолютно брехлива історія.

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