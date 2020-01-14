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Аджарське хачапурі та гори. Як провести вікенд у Грузії

Море, гори, водоспади, перший приватний музей, а ще хачапурі і вино. Грузинська Аджарія – рай для туристів навіть взимку. Зараз там, на термометрі не менше 15 градусів тепла, а значить  можна  сповна насолодитися відпочинком і зануритися в атмосферу  найгостиннішої місцини.

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Грузини – найгостинніша нація: здавна, коли закладали фундамент будинку – одну кімнату завжди планували для гостя, якого тут чекали і щиро були йому раді. Тому пригощають і розважають від усього серця. Дивіться більше у сюжеті Ірини Цимбал.

Факти ICTV раніше писали про те, що подивитись у Баку.

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