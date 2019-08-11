Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Аеропорт Бориспіль обігнав Берлін за зростанням пасажиропотоку

Аеропорт Бориспіль очолив європейський рейтинг за темпами зростання пасажиропотоку.

При цьому, після першого півріччя столичне летовище було на другому місці, поступившись аеропорту Берліна. Однак, у другій половині року Бориспіль з рекордною швидкістю збільшив потік пасажирів і обігнав конкурентів.

Читайте: В аеропорту Лівії дрон обстріляв український літак з гуманітаркою

Міжнародна рада аеропортів щомісяця складає рейтинг летовищ за рівнем пасажиропотоку. Аналізують дані 230 європейських аеропортів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у Черкасах оглянув аеропорт і висловив надію на швидкі ремонтні роботи.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відразу топ-5: українка вперше потрапила в рейтинг ООН найкращих жінок-підприємців
В аеропорту Бориспіль затримали 74-річну матір нардепа Онищенка
Соціологія напередодні виборів: як не піддатись маніпуляціям
Аеропорт Київ відновив роботу
Хто потрапить до Ради: як і чому змінюються рейтинги партій
Україна вийшла з топ-20 країн із найвищою інфляцією
Тейлор Свіфт vs Кайлі Дженнер: найвисокооплачуваніші знаменитості
Прийняти душ і зарядити телефон: у Борисполі запрацював капсульний хостел

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка