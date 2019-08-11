Аеропорт Бориспіль обігнав Берлін за зростанням пасажиропотоку

Аеропорт Бориспіль очолив європейський рейтинг за темпами зростання пасажиропотоку.

При цьому, після першого півріччя столичне летовище було на другому місці, поступившись аеропорту Берліна. Однак, у другій половині року Бориспіль з рекордною швидкістю збільшив потік пасажирів і обігнав конкурентів.

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Міжнародна рада аеропортів щомісяця складає рейтинг летовищ за рівнем пасажиропотоку. Аналізують дані 230 європейських аеропортів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у Черкасах оглянув аеропорт і висловив надію на швидкі ремонтні роботи.

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