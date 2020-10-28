Активность врага после выборов заметно выросла — последние новости с фронта

На Донбассе боевики несколько раз обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия. Наши воины в ответ не стреляли.

За сутки потерь среди украинских защитников нет.

Разведка врага активизировались недавно и работает чуть ли не по всей линии фронта. Параллельно с ней враг не прекращает провоцировать оружием.

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Оккупанты нередко после обстрелов поднимают в небо квадрокоптер и вплотную приближаются к нашим позициям.

Военнослужащие говорят, активность врага после выборов заметно возросла со всех сторон. Если раньше тишину нарушали редко, то сейчас говорят ребята пора готовиться к войне.

Открытие новых КПВВ

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 28 октября договорились открыть два новых контрольных пунктов въезда и выезда на Донбассе.

Заработать имеют КПВВ Золотое и КПВВ Счастье Луганской с 10 ноября.

Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта.

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