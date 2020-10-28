Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Надзвичайні події

Активність ворога після виборів помітно зросла – останні новини з фронту

На Донбасі бойовики кілька разів обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Наші воїни у відповідь не стріляли.

За добу втрат серед українських захисників немає.

Розвідка ворога активізувалися нещодавно і працює ледь не по всій лінії фронту. Паралельно з нею ворог не припиняє провокувати зброєю.

Читайте: Понад 137 кг тротилу та 100 тис. боєприпасів: СБУ вилучили нелегальну зброю в ООС

Окупанти нерідко після обстрілів підіймають у небо квадрокоптери та впритул наближаються до наших позицій.

Військовослужбовці кажуть, активність ворога після виборів помітно зросла з усіх сторін. Якщо раніше тишу порушували не часто, то зараз кажуть хлопці вже час готуватися до війни.

Відкриття нових КПВВ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи 28 жовтня домовились відкрити два нових контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі.

Запрацювати мають КПВВ Золоте та КПВВ Щастя на Луганщині з 10 листопада.

Представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ТКГ домовилася про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі
ТКГ домовилася про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі
Родини загиблих на Донбасі добровольців отримуватимуть допомогу: коли і скільки
Родини загиблих на Донбасі добровольців отримуватимуть допомогу: коли і скільки
Бойовики вели обстріли із гранатометів біля Авдіївки
Бойовики вели обстріли із гранатометів біля Авдіївки
Про голосування навіть не говорять: яка ситуація на фронті у день місцевих виборів
Про голосування навіть не говорять: яка ситуація на фронті у день місцевих виборів
Помер один із ватажків “ЛНР” Олексій Марков
Помер один із ватажків “ЛНР” Олексій Марков
Бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі
Нації не потрібен мир за будь-яку ціну: головні виклики для України
Нації не потрібен мир за будь-яку ціну: головні виклики для України
”Зможе” подорожувати усім світом: Чичеріна похвалилася “паспортом ДНР”
”Зможе” подорожувати усім світом: Чичеріна похвалилася “паспортом ДНР”

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка