Активність ворога після виборів помітно зросла – останні новини з фронту

На Донбасі бойовики кілька разів обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Наші воїни у відповідь не стріляли.

За добу втрат серед українських захисників немає.

Розвідка ворога активізувалися нещодавно і працює ледь не по всій лінії фронту. Паралельно з нею ворог не припиняє провокувати зброєю.

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Окупанти нерідко після обстрілів підіймають у небо квадрокоптери та впритул наближаються до наших позицій.

Військовослужбовці кажуть, активність ворога після виборів помітно зросла з усіх сторін. Якщо раніше тишу порушували не часто, то зараз кажуть хлопці вже час готуватися до війни.

Відкриття нових КПВВ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи 28 жовтня домовились відкрити два нових контрольних пунктів в’їзду та виїзду на Донбасі.

Запрацювати мають КПВВ Золоте та КПВВ Щастя на Луганщині з 10 листопада.

Представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту.

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