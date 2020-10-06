Служба безопасности Украины в районе ООС изъяла более 137 кг тротила, пластида и артиллерийского пороха, более 40 единиц огнестрельного оружия и 100 тыс. боеприпасов в 2020 году.

Кроме того, были задержаны трое участников межрегиональных организованных группировок, которые занимались сбытом средств поражения, в том числе уголовным кругам. 13 лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, а двое уже осуждены.

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Также СБУ разоблачили в Луганской три схроны с боеприпасами, оружием, которые заложили диверсионные группы боевиков. Из тайников, оборудованных по месту жительства главаря боевиков и в лесополосе вблизи Лисичанска, изъято тротил, запалы, гранаты РГД и Ф-1, автомат Калашникова, пистолет и большое количество патронов.

Установлена ​​причастность диверсантов к минированию мостов, участков железнодорожных и автомобильных дорог в Лисичанске и Попаснянском районах.

Трем злоумышленникам сообщено о подозрении по ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 113 (Диверсия), ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В Донецкой области из тайника в Бахмуте было изъято противотанковую мину ТМ-62М, ручной противотанковый гранатомет, 5 подствольных гранат и 10 корпусов от гранат Ф-1 и РГД-5. Также обнаружено детонатор для мины МВЧ-62, девять запалов УЗРГМ и УЗРГМ-2 и 600 патронов калибра 5,45 мм.

По данным СБУ, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных. Сейчас он скрывается от следствия на временно неподконтрольной украинской власти территории.











































Более 137 кг тротила и 100 тыс. боеприпасов: СБУ изъяли нелегальное оружие в ООС / 11 фотографий

Нелегальное оружие в Украине

В Закарпатской области гражданин РФ хотел незаконно ввести огнестрельное оружие на территорию Украины.

Мужчина пересекал границу на микроавтобусе, два пистолета-пулемета он спрятал в детские игрушки. Во время проверки правоохранители нашли оружие и задержали злоумышленника.