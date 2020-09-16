Антисанитария за 100 грн. В столичном гаражном кооперативе устроили хостел

Украинцы взялись совершенствовать здания для автомобилей, причем, никого не спрашивая. Подсоединяют к этим сооружениям самовольно воду и канализацию, открывают там магазины, живут сами или даже сдают в аренду.

В обычном столичном гаражном кооперативе живут люди. Здесь есть двухэтажные гаражи с балконами, окнами и даже с лифтами. Мужчина, который продает гараж говорит, что вверх и вниз можно строить насколько хватит денег и фантазии. А также советует на незаконность не учитывать.

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Здания без почтового адреса. Не знают здесь и что такое коммуналка, потому что за воду и канализацию до недавнего времени не платили.

Кто-то устроил в гараже магазины, а кто-то свел трехэтажный хостел. Ночлежка популярна, потому что за сутки берут всего 100 грн. В тесной комнате хостела шесть человек, всюду антисанитария.

Среди гаражей есть и двухэтажный дом со стеклянной крышей. Законностью строения здесь тоже не занимаются.

Председатель кооператива говорит, что его кооператив крупнейший в Европе. Здесь более 2,5 тыс. гаражей. Он уверяет, что незаконных построек у него нет, потому что за всем следит.

Но как правило никаких разрешительных документов владельцы не имеют. А юристы говорят, что узаконить такой самострой почти нереально.

Впрочем, запретить жить в гаражах и заставить снести иногда опасные сооружения ни один из чиновников не может. Такой механизм нигде не прописан. Следовательно, наказать недобросовестного владельца тоже почти невозможно.

Киевский Остров. Затерянный город в столице

Факты ICTV нашли в Киеве затерянный город. Он расположился у самого Днепра в промышленной зоне на Выдубичах.

Более 30 лет там люди живут без документов на землю и дома, за коммунальные услуги не платят, потому что их практически нет, а скорая или пожарные сюда приезжают очень редко.

Свое поселение, которое имеет не одну легенду, называют Остров. Некоторые помещения как бы из строительного мусора, а заборы — из подручных средств.

Чужаки сюда заходят редко, поэтому появлению гостей рады не все. Здесь даже есть свой староста.