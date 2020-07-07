Киевский Остров. Кто и как живет в затерянном поселении на Выдубичах

Факты ICTV нашли в Киеве затерянный город. Он расположился у самого Днепра в промышленной зоне на Выдубичах.

Более 30 лет там люди живут без документов на землю и дома, за коммунальные услуги не платят, потому что их практически нет, а скорая или пожарные сюда приезжают очень редко.

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Свое поселение, которое имеет не одну легенду, называют Остров. Некоторые помещения как бы из строительного мусора, а заборы — из подручных средств.

Чужаки сюда заходят редко, поэтому появлению гостей рады не все. Здесь даже есть свой староста.

Дома строили из того, что было под рукой. Воду для купания берут из реки, а за питьевой ходят в церковь, за несколько километров.

Многие жители — работающие. Те же, кто на пенсии все свободное время проводят на рыбалке. Есть готовят на газе в баллонах, удобства во дворе. Свет есть, но откуда он взялся объяснить не могут.

Само же поселение с каждым годом разрастается. И ни копейки за коммунальные услуги эти люди не платят. Потому что не имеют даже документов на землю и дома.

Зато в КГГА о поселении знают, оно существует более 30 лет, называют это самозахватом. Но они заверили, что пока его сносить никто не планирует.

Незаконное строительство в Киеве

В Киеве демонтируют ТРЦ на проспекте Леси Курбаса за нарушение границ строительства. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и странице Facebook.

Вследствие этого, Киевавтодор обратился к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и прокуратуре для урегулирования правонарушения.

Также сообщается, что на объект не допускались работники Киевавтодора для осмотра и оценки нанесенного ущерба, а застройщик отказался убрать уже построенную конструкцию.

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