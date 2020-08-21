Высотки посреди частного сектора. В Жулянах незаконно строят жилой комплекс

Извечный боль Киева — это хаотичная, бестолковая и часто незаконная его застройка, высотки растут на каждом свободном клочке земли. В Соломенском районе в Жулянах на исторической местности, где когда-то была деревня — сейчас уютный микрорайон с частными домами.

Но прямо у усадеб людей начали возводить высотку. Обещают три этажа, но сооружают ее без документов и с нарушением всех строительных норм. По факту незаконной застройки даже открыто уголовное производство — но кирпич за кирпичом процесс продолжается.

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Три года назад землю вокруг выкупил один владелец и начал масштабное строительство. Сначала возвели таунхаусы, а несколько месяцев назад, с другой стороны — начали вырастать многоквартирные дома.

Похожая картина и через дорогу. Здесь тоже вовсю идет строительство. По проекту должно быть 50 смарт-квартир. Никакой информации о строительном объекте. Рабочие работают без соблюдения элементарных правил безопасности.

Также неизвестно как будет работать канализация и водоснабжение, потому что централизованного здесь нет. Непредвиденный и паркинг для 50 семей.

Жители района уже обращались и к ГАСИ Киева и в департамент градостроительства и архитектуры. Ответ один — никаких разрешений не давали.

И хотя по факту незаконного строительства открыто уголовное производство, никакой другой реакции правоохранителей и чиновников нет, поэтому предприимчивые дельцы быстро сводят все новые этажи.

Киевский Остров. Затерянный город в столице

Факты ICTV нашли в Киеве затерянный город. Он расположился у самого Днепра в промышленной зоне на Выдубичах.

Более 30 лет там люди живут без документов на землю и дома, за коммунальные услуги не платят, потому что их практически нет, а скорая или пожарные сюда приезжают очень редко.

Свое поселение, которое имеет не одну легенду, называют Остров. Некоторые помещения как бы из строительного мусора, а заборы — из подручных средств.

Чужаки сюда заходят редко, поэтому появлению гостей рады не все. Здесь даже есть свой староста.

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