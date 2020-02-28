Арена мирового уровня. Как обновили Дворец спорта в Запорожье к Кубку Дэвиса

Уже через несколько дней Запорожье будет принимать один из самых титулованных и известных мировых соревнований Кубок Дэвиса. Игры будут проходить в местном Дворце спорта Юность. Сейчас в это трудно поверить, потому что еще недавно это сооружение было совершенно непригодным не только для устройства турниров, но и для пребывания людей внутри.

Объект пережил масштабную реконструкцию, которая не только вернула ему репутацию крепкой спортивной арены, но и привлекла немало запорожцев к здоровому образу жизни. Реконструкцию начали 3,5 года назад, после появления инвестора, который потратил на проект 450 млн грн. От старого спорткомплекса остался только каркас. Детали в сюжете Андрея Почтеева.

Напомним, Сумы имеют все шансы стать одним из центров развития легкой атлетики.

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