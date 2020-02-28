Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Спорт

Арена світового рівня. Як оновили Палац спорту у Запоріжжі до Кубку Девіса

Вже за кілька днів Запоріжжя прийматиме одне з найтитулованіших та знаних світових змагань  Кубок Девіса. Ігри проходитимуть у тамтешньому Палаці спорту Юність. Нині у це важко повірити, бо ще нещодавно ця споруда була геть непридатною не лише для влаштування турнірів, а і для перебування людей усередині.

Об’єкт пережив масштабну реконструкцію, яка не лише повернула йому репутацію міцної спортивної арени, а й залучила чимало запоріжців до здорового способу життя. Реконструкцію почали 3,5 роки тому, після появи інвестора, який витратив на проект 450 млн грн. Від старого спорткомплексу залишився лише каркас. Деталі у сюжеті Андрія Почтєєва.

Нагадаємо, Суми мають всі шанси стати одним із центрів розвитку легкої атлетики.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стало відомо, скільки Шарапова заробила за кар’єру
Стало відомо, скільки Шарапова заробила за кар’єру
Марія Шарапова завершила кар’єру
Марія Шарапова завершила кар’єру
Центр української легкої атлетики. Як у Сумах планують зробити спорт прибутковим
Центр української легкої атлетики. Як у Сумах планують зробити спорт прибутковим
Футболіст, який вкусив суперника за пеніс, дискваліфікований на 5 років
Футболіст, який вкусив суперника за пеніс, дискваліфікований на 5 років
Облив бензином: в Австралії регбіст спалив живцем себе та своїх дітей в авто
Облив бензином: в Австралії регбіст спалив живцем себе та своїх дітей в авто
Розсипаються стайні та падає огорожа. В яких умовах працює київський іподром
Розсипаються стайні та падає огорожа. В яких умовах працює київський іподром
Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту
Сергій Левчук очолить Державне агентство спорту
Магучіх виграла золото на змаганнях в Глазго
Магучіх виграла золото на змаганнях в Глазго

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка