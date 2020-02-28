Арена світового рівня. Як оновили Палац спорту у Запоріжжі до Кубку Девіса

Вже за кілька днів Запоріжжя прийматиме одне з найтитулованіших та знаних світових змагань Кубок Девіса. Ігри проходитимуть у тамтешньому Палаці спорту Юність. Нині у це важко повірити, бо ще нещодавно ця споруда була геть непридатною не лише для влаштування турнірів, а і для перебування людей усередині.

Об’єкт пережив масштабну реконструкцію, яка не лише повернула йому репутацію міцної спортивної арени, а й залучила чимало запоріжців до здорового способу життя. Реконструкцію почали 3,5 роки тому, після появи інвестора, який витратив на проект 450 млн грн. Від старого спорткомплексу залишився лише каркас. Деталі у сюжеті Андрія Почтєєва.

Нагадаємо, Суми мають всі шанси стати одним із центрів розвитку легкої атлетики.

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