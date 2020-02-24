Центр украинской легкой атлетики. Как в Сумах планируют сделать спорт прибыльным

Сумы имеют все шансы стать одним из центров развития легкой атлетики. Местный манеж – единственный в Украине соответствует всем мировым стандартам и имеет сертификат для проведения международных соревнований. Принадлежит он Сумском государственном университета. Однако зарабатывает манеж не в зрителях, зал сдают в аренду.

Хотя если бы арена стала настоящим спортивным центром – прибыль могли бы приносить и зрители, и туристы. Чтобы это реализовать – нужна помощь государства, уверяют местные чиновники. Правительство готово помочь. В следующие пять лет планируется выделить 14 млрд грн на обновление инфраструктуры. Но все это при условии, что эти объекты должны принимать больше событий и зарабатывать самостоятельно. Детали в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, Факты ICTV писали о том, в каких условиях работает киевский ипподром.

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