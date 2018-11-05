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Архитектура для людей: как обустраивают публичное пространство в Польше

Длина обустроенной зоны – почти километр. Здесь и деревья, и смотровые площадки. Есть где посидеть, и даже полежать. Сама дорожка настолько широкая, что велосипедисты и пешеходы не мешают друг другу.

Вроцлав. Здесь яркий пример архитектуры для людей – транспортная развязка возле стадиона. Построили ее к Евро-2012, и она сразу решила несколько проблем. Раньше здесь были большие пробки, потому электрички, трамваи и автомобили ждали друг друга, а пешеходы постоянно бегали по рельсам. Новый мост делает движение свободным и безопасным.

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Известный на весь мир спортзал, оборудованный для людей с инвалидностью. Рассчитан на 800 человек. Здесь можно заниматься всеми видами спорта. Даже есть терраса, куда ведет пандус. Да и вообще на инвалидной коляске можно добраться повсюду.

К слову, модернизированный Тростянец: как 20-тысячный городок стал европейским.

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