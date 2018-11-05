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Архітектура для людей: як облаштовують публічний простір у Польщі

Довжина облаштованої зони  – майже кілометр. Тут і дерева, і оглядові майданчики. Є де посидіти, і навіть полежати. Сама доріжка настільки широка, що велосипедисти і пішоходи не заважають один одному.

Вроцлав. Тут яскравий  приклад  архітектури  для людей – транспортна розв’язка біля стадіону. Збудували її до Євро 2012 і вона одразу вирішила кілька проблем. Раніше тут були великі затори, бо електрички, трамваї й автомобілі  чекали один одного, а пішоходи постійно бігали по коліях. Новий міст робить рух вільним і безпечним.

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Відомий на весь світ спортзал, облаштований для людей з інвалідністю. Розрахований на 800 осіб. Тут можна займатися всіма видами спорту. Навіть є тераса, куди веде пандус. Та і взагалі на інвалідному візку можна дістатися всюди.

До слова, модернізований Тростянець: як 20-тисячне містечко стало європейським.

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