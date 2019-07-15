Артист, футболист и металлург: кандидаты-мажоритарщики от Слуги народа

Артист, футболист и специалист в области металлургии. Такой разнообразный микс на мажоритарке предлагает избирателям партия Слуга народа. Кандидаты мало знают друг о друге, ведь политсила фактически только формируется, у всех разное видение того, как должна развиваться страна. Но каждый убежден: именно сейчас время перезагрузки власти.

Кампанию пытаются провести бюджетно. Частично – на деньги политсилы. Частично – за свой счет, поэтому и методы рекламы не всегда традиционные.

Зеленая маршрутка, палатка в парке и разрешение детям разрисовать лицо. Так креативно и достаточно бюджетно борется за место в парламенте 29-летний киевский мажоритарщик Роман Грищук – известный продюсер, автор и ведущий юмористического шоу для молодежи Мамахохотала.

Роман уверяет: он не случайный человек в политике, потому что интересуется ею давно. Украину видит в ЕС и НАТО, а Россию считает агрессором. А еще хочет изменить политиков – популистов, которые дают обещания, а выполнять не собираются. Поэтому не обещает того, что щедро делают конкуренты.

Поменять футбольное поле на сессионный зал хочет 34-летний Артем Федецкий. Бывший игрок национальной сборной и экс-капитан Карпат хочет представлять в Раде Львовщину. От увиденного в селах Артем шокирован. В частности, тем, что в некоторых нет фельдшеров.

Если Артем попадет в парламент, то в первую очередь будет бороться с безработицей и отсутствием детсадов.

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Настоящую Европу в Мерефе на Харьковщине обещает 33-летний Дмитрий Микиша. Здесь должен заработать прозрачный административный офис, где за 15 минут люди смогут получить до двух сотен услуг – от справки до паспорта.

Дмитрий – заместитель городского головы. Занимался инвестициями и развитием общества и за 4 года есть чем похвастаться. Дома утеплили благодаря программе ООН. Среди его достижений: новый стадион, отремонтированные садики и школы. В Раде обещает поддерживать прежде всего местное самоуправление.

Всю жизнь в бизнесе проработал 36-летний Дмитрий Кисилевский. О политике и не думал. Его сфера – поддержка украинского производителя и развитие горно-маталлургического комплекса. Но после президентских выборов понял, что время диктует изменения и в политику должно прийти новое поколение. Хотя и старые кадры упорно не хотят сдаваться.

От типичной агитации Кисилевский отказался. Прежде всего, спрашивает у людей, что их волнует, потому что и в миллионном Днепре есть районы, забытые всеми чиновниками.

Все кандидаты от Слуги народа признаются: раньше считали политику грязным делом. Но верят, что это удастся изменить. По крайней мере они готовы попробовать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Слуга народа планирует провести заседание Рады в августе.

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