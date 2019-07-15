Артист, футболіст і металург: кандидати-мажоритарники від Слуги народу

Артист, футболіст та фахівець у галузі металургії. Такий розмаїтий мікс на мажоритарці пропонує виборцям партія Слуга народу. Кандидати мало знають один про одного, адже політсила фактично лише формується, у всіх різне бачення того, як має розвиватися країна. Та кожен переконаний: саме зараз час перезавантаження влади.

Кампанію намагаються провести бюджетно. Частково – на гроші політсили. Частково – власним коштом, тому й методи реклами не завжди традиційні.

Зелена маршрутка, намет у парку та дозвіл дітям розмалювати обличчя. Так креативно і досить бюджетно бореться за місце у парламенті 29-річний київський мажоритарник Роман Грищук – відомий продюсер, автор і ведучий гумористичного шоу для молоді Мамахохотала.

Роман запевняє: він не випадкова людина у політиці, бо цікавиться нею давно. Україну бачить у ЄС і НАТО, а Росію вважає агресором. А ще хоче змінити політиків – популістів, які дають обіцянки, а виконувати не збираються. Тому не обіцяє того, що щедро роблять конкуренти.

Поміняти футбольне поле на сесійну залу хоче 34-річний Артем Федецький. Колишній гравець національної збірної і екс-капітан Карпат хоче представляти у Раді Львівщину. Від побаченого у селах Артем шокований. Зокрема, тим, що в деяких немає фельдшерів.

Якщо Артем потрапить у парламент, то насамперед боротиметься із безробіттям і відсутністю дитсадків.

Читайте: 200 кандидатів та ідеологія – 5 фактів про партію Слуга народу

Справжню Європу у Мерефі на Харківщині обіцяє 33-річний Дмитро Микиша. Тут має запрацювати прозорий адміністративний офіс, де за 15 хвилин люди зможуть отримати до двох сотень послуг – від довідки до паспорта.

Дмитро – заступник міського голови. Опікувався інвестиціями та розвитком громади і за 4 роки має чим похвалитися. Будинки утеплили завдяки програмі ООН. Серед його здобутків: новий стадіон, відремонтовані садочки та школи. У Раді обіцяє підтримувати насамперед місцеве самоврядування.

Усе життя у бізнесі пропрацював 36-річний Дмитро Кисилевський. Про політику і не думав. Його сфера – підтримка українського виробника і розвиток гірничо-маталургійного комплексу. Та після президентських перегонів зрозумів, що час диктує зміни і в політику має прийти нове покоління. Хоч і старі кадри вперто не хочуть здаватися.

Від типової агітації Кисилевський відмовився. Передусім, питає у людей, що їх хвилює, бо і в мільйонному Дніпрі є райони, забуті всіма чиновниками.

Усі кандидати від Слуги народу зізнаються: раніше вважали політику брудною справою. Та вірять, що це вдасться змінити. Принаймні вони готові спробувати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Слуга народу планує провести засідання Ради у серпні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.