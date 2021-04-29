Атмосферу делают детали: как в Киеве бывшие заводы превращают в бизнес-центры

В Киеве заброшенные заводы могут превратить в креативные зоны, центры искусства и развлечений.

Сейчас этим в столице уже занимается дизайнер из Ирана Сольмаз Фуляди. Она превращает помещение части старого завода в бизнес-центр.

В этом ей помогают витражи, скульптуры, настенные граффити. С помощью них старые помещения превращаются в новые современные кабинеты.

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По словам дизайнера, атмосферу в интерьере делают детали. Благодаря им даже из самых непригодных к использованию помещений можно сделать роскошное пространство.

Строительство в Киеве

В Киеве до конца 2022 года построят два новых моста.

Они соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.

Подробнее о строительстве в Киеве читайте на Фактах ICTV.

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