Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Атмосферу делают детали: как в Киеве бывшие заводы превращают в бизнес-центры

В Киеве заброшенные заводы могут превратить в креативные зоны, центры искусства и развлечений.

Сейчас этим в столице уже занимается дизайнер из Ирана Сольмаз Фуляди. Она превращает помещение части старого завода в бизнес-центр.

В этом ей помогают витражи, скульптуры, настенные граффити. С помощью них старые помещения превращаются в новые современные кабинеты.

Читайте: Метро на Виноградарь, зоопарк и школы: на что в Киеве потратят 7,3 млрд грн

По словам дизайнера, атмосферу в интерьере делают детали. Благодаря им даже из самых непригодных к использованию помещений можно сделать роскошное пространство.

Строительство в Киеве

В Киеве до конца 2022 года построят два новых моста.

Они соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.

Подробнее о строительстве в Киеве читайте на Фактах ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве 940 новых заражений коронавирусом
В Киеве 940 новых заражений коронавирусом
Голову спрятал отдельно: стали известны детали убийства мужчины в Киеве
Голову спрятал отдельно: стали известны детали убийства мужчины в Киеве
С 1 мая Киев перейдет в желтую зону карантина
С 1 мая Киев перейдет в желтую зону карантина
Локдаун в Киеве отменен: метро, транспорт, ТРЦ и школы открывают
Локдаун в Киеве отменен: метро, транспорт, ТРЦ и школы открывают
Родителей – ненавидел, брат – упустил шанс: детали убийства семьи в Киеве
Родителей – ненавидел, брат – упустил шанс: детали убийства семьи в Киеве
Как будет работать транспорт в Киеве после ослабления карантина
Как будет работать транспорт в Киеве после ослабления карантина
Киев может выйти из красной зоны карантина с 1 мая — КГГА
Киев может выйти из красной зоны карантина с 1 мая — КГГА
Давал брату “последний шанс”: полиция показала фото подростка, зарезавшего семью
Давал брату “последний шанс”: полиция показала фото подростка, зарезавшего семью
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка