Атмосферу делают детали: как в Киеве бывшие заводы превращают в бизнес-центры
В Киеве заброшенные заводы могут превратить в креативные зоны, центры искусства и развлечений.
Сейчас этим в столице уже занимается дизайнер из Ирана Сольмаз Фуляди. Она превращает помещение части старого завода в бизнес-центр.
В этом ей помогают витражи, скульптуры, настенные граффити. С помощью них старые помещения превращаются в новые современные кабинеты.
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По словам дизайнера, атмосферу в интерьере делают детали. Благодаря им даже из самых непригодных к использованию помещений можно сделать роскошное пространство.
Строительство в Киеве
В Киеве до конца 2022 года построят два новых моста.
Они соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.
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