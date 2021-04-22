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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Метро на Виноградарь, зоопарк и школы: на что в Киеве потратят 7,3 млрд грн

Кабмін гроші

На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры Киева дополнительно направлено 7,3 млрд грн.

Так, 4,4 млрд грн потратят на:

  • строительство ветки метро на Виноградарь,
  • Большую окружную дорогу на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской,
  • реконструкцию ул. Стеценко от ул. Палладина до Интернациональной площади,
  • реконструкцию трамвайной линии от ул. Милославской до Дарницкого железнодорожного вокзала,
  • реконструкцию и строительство трамвайной линии от ул. Гната Юры до ЗАО Кислородный завод,
  • капитальные ремонты дорог и сетей внешнего освещения.

515,3 млн грн направят на реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы №6 и достройку дополнительного корпуса для центра нейрореабилитации участников АТО Киевской городской клинической больницы №11.

На дополнительные 292,4 млн грн построят детский сад на улице Бахмацкой, достроят ООШ №22.

45,9 млн грн выделят на капитальный ремонт объектов столичной образовательной инфраструктуры.

Кроме того, начнется строительство школы с бассейном на ул. Крушельницкой, школы на ул. Лесковской в ​​24-м микрорайоне Выгуровщина-Троещина и реконструкция гимназии №179.

За 270,8 млн грн будут реконструировать Киевский зоологический парк, кинотеатр Киевская Русь и четырех объектов культурного наследия.

Около 300 млн грн пойдут на:

  • реконструкцию Бортнической станции аэрации,
  • реконструкцию тепловой сети на ул. Набережно-Луговой и ул. Набережно-Крещатицкая,
  • укрепление Днепровского склона возле пешеходного моста.

Всего на жилищно-коммунальную сферу ассигнования увеличиваются на 1,6 млрд грн.

За 50,4 млн грн сделают ремонт в центрах социального обслуживания. На реконструкцию спортивных объектов потратят 141,2 млн грн.

Строительство мостов в Киеве

К 2022 году в Киеве должны построить два новых моста, которые соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.

Один из мостов будут использовать для нужд благоустройства, второй будет пешеходным.

Подробнее о строительстве мостов в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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