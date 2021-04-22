На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры Киева дополнительно направлено 7,3 млрд грн.
Так, 4,4 млрд грн потратят на:
- строительство ветки метро на Виноградарь,
- Большую окружную дорогу на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской,
- реконструкцию ул. Стеценко от ул. Палладина до Интернациональной площади,
- реконструкцию трамвайной линии от ул. Милославской до Дарницкого железнодорожного вокзала,
- реконструкцию и строительство трамвайной линии от ул. Гната Юры до ЗАО Кислородный завод,
- капитальные ремонты дорог и сетей внешнего освещения.
515,3 млн грн направят на реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы №6 и достройку дополнительного корпуса для центра нейрореабилитации участников АТО Киевской городской клинической больницы №11.
На дополнительные 292,4 млн грн построят детский сад на улице Бахмацкой, достроят ООШ №22.
45,9 млн грн выделят на капитальный ремонт объектов столичной образовательной инфраструктуры.
Кроме того, начнется строительство школы с бассейном на ул. Крушельницкой, школы на ул. Лесковской в 24-м микрорайоне Выгуровщина-Троещина и реконструкция гимназии №179.
За 270,8 млн грн будут реконструировать Киевский зоологический парк, кинотеатр Киевская Русь и четырех объектов культурного наследия.
Около 300 млн грн пойдут на:
- реконструкцию Бортнической станции аэрации,
- реконструкцию тепловой сети на ул. Набережно-Луговой и ул. Набережно-Крещатицкая,
- укрепление Днепровского склона возле пешеходного моста.
Всего на жилищно-коммунальную сферу ассигнования увеличиваются на 1,6 млрд грн.
За 50,4 млн грн сделают ремонт в центрах социального обслуживания. На реконструкцию спортивных объектов потратят 141,2 млн грн.
Строительство мостов в Киеве
К 2022 году в Киеве должны построить два новых моста, которые соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.
Один из мостов будут использовать для нужд благоустройства, второй будет пешеходным.
Подробнее о строительстве мостов в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.