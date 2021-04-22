На строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры Киева дополнительно направлено 7,3 млрд грн.

Так, 4,4 млрд грн потратят на:

строительство ветки метро на Виноградарь ,

, Большую окружную дорогу на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской,

реконструкцию ул. Стеценко от ул. Палладина до Интернациональной площади,

реконструкцию трамвайной линии от ул. Милославской до Дарницкого железнодорожного вокзала,

реконструкцию и строительство трамвайной линии от ул. Гната Юры до ЗАО Кислородный завод,

капитальные ремонты дорог и сетей внешнего освещения.

515,3 млн грн направят на реконструкцию здания Киевской городской клинической больницы №6 и достройку дополнительного корпуса для центра нейрореабилитации участников АТО Киевской городской клинической больницы №11.

На дополнительные 292,4 млн грн построят детский сад на улице Бахмацкой, достроят ООШ №22.

45,9 млн грн выделят на капитальный ремонт объектов столичной образовательной инфраструктуры.

Кроме того, начнется строительство школы с бассейном на ул. Крушельницкой, школы на ул. Лесковской в ​​24-м микрорайоне Выгуровщина-Троещина и реконструкция гимназии №179.

За 270,8 млн грн будут реконструировать Киевский зоологический парк, кинотеатр Киевская Русь и четырех объектов культурного наследия.

Около 300 млн грн пойдут на:

реконструкцию Бортнической станции аэрации,

реконструкцию тепловой сети на ул. Набережно-Луговой и ул. Набережно-Крещатицкая,

укрепление Днепровского склона возле пешеходного моста.

Всего на жилищно-коммунальную сферу ассигнования увеличиваются на 1,6 млрд грн.

За 50,4 млн грн сделают ремонт в центрах социального обслуживания. На реконструкцию спортивных объектов потратят 141,2 млн грн.

Строительство мостов в Киеве

К 2022 году в Киеве должны построить два новых моста, которые соединят Оболонскую набережную и Оболонский остров.

Один из мостов будут использовать для нужд благоустройства, второй будет пешеходным.

Подробнее о строительстве мостов в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.