Атмосферу роблять деталі: як у Києві старі заводи перетворюють на бізнес-центри
У Києві покинуті заводи можуть перетворити на креативні зони, центри мистецтва та розваг.
Нині цим у столиці уже займається дизайнер з Ірану Сольмаз Фуляді. Вона перетворює приміщення частини старого заводу на бізнес-центр.
У цьому їй допомагають вітражі, скульптури, настінні графіті. За допомогою них старі приміщення перетворюються на нові сучасні кабінети.
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За словами дизайнера, атмосферу в інтер’єрі роблять деталі. Завдяки ним навіть з найнепридатніших приміщень можна зробити розкішний простір.
Будівництво у Києві
У Києві до кінця 2022 побудують два нових мости.
Вони з’єднають Оболонську набережну та Оболонський острів.
Детальніше про будівництво у Києві читайте на Фактах ICTV.
2021-04-29
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