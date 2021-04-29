Атмосферу роблять деталі: як у Києві старі заводи перетворюють на бізнес-центри

У Києві покинуті заводи можуть перетворити на креативні зони, центри мистецтва та розваг.

Нині цим у столиці уже займається дизайнер з Ірану Сольмаз Фуляді. Вона перетворює приміщення частини старого заводу на бізнес-центр.

У цьому їй допомагають вітражі, скульптури, настінні графіті. За допомогою них старі приміщення перетворюються на нові сучасні кабінети.

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За словами дизайнера, атмосферу в інтер’єрі роблять деталі. Завдяки ним навіть з найнепридатніших приміщень можна зробити розкішний простір.

Будівництво у Києві

У Києві до кінця 2022 побудують два нових мости.

Вони з’єднають Оболонську набережну та Оболонський острів.

Детальніше про будівництво у Києві читайте на Фактах ICTV.

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