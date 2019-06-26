Аукцион для развития Центра Анны Киевской в городе Санлис

Наше будущее в Европе определено самой историей еще тысячу лет назад, когда Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого правила целой Францией и объединила Киевскую Русь с Западной Европой. Чтобы жила история и потомки помнили род украинский, накануне в заповеднике София Киевская устроили благотворительный аукцион, где собирали деньги для Центра Анны Киевской в ​​небольшом городке недалеко от Парижа. Историческое здание для него недавно выкупили меценаты, теперь пытаются реставрировать здание, чтобы Центр объединял украинцев.

На мозаике из янтаря и золота – сочетаются символы с фресок и мозаик храма Софии Киевской. Это самый дорогой лот аукциона. Стартовая цена – 6 тыс. долларов. Уникальную работу, и еще около 30 картин и скульптур украинских художников выставили на благотворительную продажу.

Аукцион тихий – благотворители только вписывают свои имена у ставок. Деньги собирают на развитие Центра Анны Киевской в ​​городе Санлис близ Парижа. Там почти тысячу лет назад жила и правила дочь Ярослава Мудрого. 2013 года меценаты приобрели помещения древней церкви, где начал работу Центр.

Смотрите: Танцы и рыцарские бои: на Закарпатье воссоздали свадьбу Илоны Зрини и Имре Текели

Он стал культурным мостом между Украиной и Европой. Здесь проводят концерты, выставки и конференции. Теперь хотят с помощью Центра доказать, что Украина во времена Киевской Руси тоже была соучредителем Европы. И ныне является ее важной частью.

Для этого Центр Анны Киевской хотят превратить в профессиональную площадку для диалога между Украиной и Европой. Чтобы побудить европейцев переосмысливать собственную идентичность и новые вызовы. И Украина должна не просто участвовать в этой дискуссии, а стать ее модератором.

Благотворительный аукцион проводится уже во второй раз – в прошлом году удалось собрать 5,5 млн грн. В этом году на развитие Центра Анны Киевской пожертвовали почти 8 млн.

К слову, историческая техника Второй Мировой – ретрослет Александрия в Кировоградской области.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.