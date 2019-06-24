Историческая техника Второй Мировой – ретрослет Александрия в Кировоградской области

Ретрослет на Кировоградщине. Александрия собрала лучшие экземпляры раритетов отечественного и зарубежного автопрома. Коллекционеры со всей Украины свезли сюда историческую технику Второй мировой, мирные БМВ, Опель, Крайслер, ГАЗ. Отреставрированные автомобили и мотоциклы проехали парадом по улицам города, а их владельцы появились в костюмах эпохи, в которой появилась автотехника.

Ретрослет Александрия в четвертый раз собирает поклонников изысканной автостарины. Полторы сотни раритетов от 30-х до 1989-го – сверкают краской.

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Глаза от разнообразия ретротехники горят не только у детей. Взрослые охотно фотографируются и сами бы не прочь поддать газу за рулем раритетов.

Отдельная экспозиция – техника времен Второй мировой. Легендарная трехтонка ЗИС-5, ленд-лизовские внедорожник Додж, пушка-зенитка образца 1939, полевая кухня. Ставили не на количество, а на уникальность, говорят организаторы.

Ретрослет интересен не только коллекционерам, отреставрированные раритеты – хорошие иллюстрации истории автопрома и своих времен в разных странах для разных поколений.

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