Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Историческая техника Второй Мировой – ретрослет Александрия в Кировоградской области

Ретрослет на Кировоградщине. Александрия собрала лучшие экземпляры раритетов отечественного и зарубежного автопрома. Коллекционеры со всей Украины свезли сюда историческую технику Второй мировой, мирные БМВ, Опель, Крайслер, ГАЗ. Отреставрированные автомобили и мотоциклы проехали парадом по улицам города, а их владельцы появились в костюмах эпохи, в которой появилась автотехника.

Ретрослет Александрия в четвертый раз собирает поклонников изысканной автостарины. Полторы сотни раритетов от 30-х до 1989-го – сверкают краской.

Смотрите: Прыгали с трамплинов и плавали в грязи – трактор-фест в Черкасской области

Глаза от разнообразия ретротехники горят не только у детей. Взрослые охотно фотографируются и сами бы не прочь поддать газу за рулем раритетов.

Отдельная экспозиция – техника времен Второй мировой. Легендарная трехтонка ЗИС-5, ленд-лизовские внедорожник Додж, пушка-зенитка образца 1939, полевая кухня. Ставили не на количество, а на уникальность, говорят организаторы.

Ретрослет интересен не только коллекционерам, отреставрированные раритеты – хорошие иллюстрации истории автопрома и своих времен в разных странах для разных поколений.

К слову, образовательные десанты и украинские студенты: как проходит авиавыставка Ле-Бурже.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ударила молния: в Кировоградской области сгорело здание РГА
На Кировоградщине Volkswagen на смерть сбил двух пешеходов
Смерть от бешенства: на Кировоградщине мужчину покусала домашняя овчарка
В Кировоградской области беременная школьница покончила с собой – СМИ
На Кировоградщине легковушка влетела в поезд – водитель погиб на месте
Грипп продолжает убивать: в Кировоградской области умерли два человека
Конституционный суд разрешил переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую
Снегопады в Украине: в двух областях ограничено движение

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка