Аукціон для розвитку Центра Анни Київської в містечку Санліс
Наше майбутнє у Європі визначено самою історією ще тисячу років тому, коли Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого правила цілою Францією і об’єднала Київську Русь із Західною Європою. Щоб жила історія і нащадки добре пам’ятали рід український, напередодні у заповіднику Софія Київська влаштували благодійний аукціон, де збирали гроші для Центру Анни Київської у невеликому містечку неподалік Парижа. Історичну будівлю для нього нещодавно викупили меценати, тепер намагаються реставрувати будівлю, щоб Центр об’єднував українців.
На мозаїці з бурштину і золота – поєднуються символи з фресок та мозаїк храму Софії Київської. Це найдорожчий лот аукціону. Стартова ціна – 6 тис. доларів. Унікальну роботу, та ще майже 30 картин і скульптур українських митців виставили на благодійний продаж.
Аукціон тихий – благодійники лише вписують свої імена біля ставок. Гроші збирають на розвиток Центру Анни Київської в містечку Санліс поблизу Парижа. Там майже тисячу років тому жила і правила донька Ярослава Мудрого. 2013-го меценати придбали приміщення стародавньої церкви, де почав роботу Центр.
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Він став культурним мостом між Україною і Європою. Тут проводять концерти, виставки та конференції. Тепер хочуть з допомогою Центру довести, що Україна в часи Київської русі теж була співзасновницею Європи. І нині є її важливою частиною.
Для цього Центр Анни Київської хочуть перетворити на професійний майданчик для діалогу між Україною і Європою. Щоб спонукати європейців переосмислювати власну ідентичність та нові виклики. І Україна має не просто брати участь у цій дискусії, а стати її модератором.
Доброчинний аукціон проводять уже вдруге – торік вдалося зібрати 5,5 млн грн. Цьогоріч на розвиток Центру Анни Київської пожертвували майже 8 млн.
До слова, історична техніка Другої Світової – ретрозліт Олександрія на Кіровоградщині.