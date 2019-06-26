Аукціон для розвитку Центра Анни Київської в містечку Санліс

Наше майбутнє у Європі визначено самою історією ще тисячу років тому, коли Анна Ярославна, донька Ярослава Мудрого правила цілою Францією і об’єднала Київську Русь із Західною Європою. Щоб жила історія і нащадки добре пам’ятали рід український, напередодні у заповіднику Софія Київська влаштували благодійний аукціон, де збирали гроші для Центру Анни Київської у невеликому містечку неподалік Парижа. Історичну будівлю для нього нещодавно викупили меценати, тепер намагаються реставрувати будівлю, щоб Центр об’єднував українців.

На мозаїці з бурштину і золота – поєднуються символи з фресок та мозаїк храму Софії Київської. Це найдорожчий лот аукціону. Стартова ціна – 6 тис. доларів. Унікальну роботу, та ще майже 30 картин і скульптур українських митців виставили на благодійний продаж.

Аукціон тихий – благодійники лише вписують свої імена біля ставок. Гроші збирають на розвиток Центру Анни Київської в містечку Санліс поблизу Парижа. Там майже тисячу років тому жила і правила донька Ярослава Мудрого. 2013-го меценати придбали приміщення стародавньої церкви, де почав роботу Центр.

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Він став культурним мостом між Україною і Європою. Тут проводять концерти, виставки та конференції. Тепер хочуть з допомогою Центру довести, що Україна в часи Київської русі теж була співзасновницею Європи. І нині є її важливою частиною.

Для цього Центр Анни Київської хочуть перетворити на професійний майданчик для діалогу між Україною і Європою. Щоб спонукати європейців переосмислювати власну ідентичність та нові виклики. І Україна має не просто брати участь у цій дискусії, а стати її модератором.

Доброчинний аукціон проводять уже вдруге – торік вдалося зібрати 5,5 млн грн. Цьогоріч на розвиток Центру Анни Київської пожертвували майже 8 млн.

До слова, історична техніка Другої Світової – ретрозліт Олександрія на Кіровоградщині.

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