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Танцы и рыцарские бои: на Закарпатье воссоздали свадьбу Илоны Зрини и Имре Текели

На Закарпатье в городе Мукачево в замке Паланок воссоздали средневековую свадьбу его бывших правителей – Илоны Зрини и Имре Текели. Эти две веские исторические фигуры поженились здесь почти 340 лет назад. Их брак повлиял на жизнь всей Европы. А история любви – до сих пор является примером. Мукачевцы свадьбы реконструировали в старинном духе – с праздничной церемонией, рыцарским поединком и средневековыми танцами.

Влюбленная пара средневековых вельмож Илона Зрини и Имре Текели на замковую гору поднялась в белой карете. К замку Паланок вошли в сопровождении рыцарей и знати. После торжественного шествия дали клятву верности.

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На свадьбу прибыли тогдашние вельможи и даже императорский посол. Священник благословил исторический брак. О нем горожанам сообщили выстрелами пушек.

Средневековая свадьба – историческая реконструкция. Настоящий брак вельможи принимали здесь почти 340 лет назад.

Гуляли десять дней. Женитьба храброй княгини-хорватки Илоны Зрини и младшего на 14 лет главаря повстанцев Имре Текели тогда повлияло на жизнь всей Европы. Впервые встретились на переговорах – княгиня убеждала главу мятежников сложить оружие и влюбилась в него. Габсбурги пошли войной. Княгиня три года защищала свой замок, а затем доживала свой век с любимым в изгнании в Турции. Роль невесты сыграли актеры Мукачевского театра.

Одежда жениха – с замкового музея, платье княгини воссоздали из картин. Информацию о настоящей свадьбе тщательно собирали, чтобы показать максимально точно.

К слову, стрельба из лука и охота с соколами: фестиваль кочевников в Саудовской Аравии.

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