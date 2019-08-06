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Аварийные дома Франковска: кто должен восстанавливать и почему не ремонтируют

Условия жизни жителей старого жилого фонда Ивано-Франковска ужасают – балконы падают, крыша течет, стены прогнили, потолок сыплется. Одно-двух-трех-этажные дома, которым более ста лет – валятся буквально на глазах, а компания, которая должна их обслуживать – ремонтировать не спешит.

Жители боятся малейшего дождя, потому что заливает стены до первого этажа. Некоторые регулярно ремонтирует дом, но тщетно.

Несколько лет назад дома город передал в обслуживание одной из частных компаний. Кроме того, что повысили стоимость на квартплату, даже уборки не было, а ремонта и подавно.

Компания-управитель обслуживает большинство старых домов в центре Ивано-Франковска. Правда, только на бумаге. Найти руководителя не удалось, а по указанному адресу – агентство по недвижимости.

Старых домов во Франковске немало. Ни государство, ни город социальных программ на обновление старого фонда не предлагают. Капитальные ремонты для жителей тоже не по карману. Поэтому часто им приходится доживать в нечеловеческих условиях.

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Напомним, на сегодня почти 80% жилья в нашей стране в плохом состоянии. Хуже всего ситуация в Одессе, а вот количество опасных сооружений в столице до сих пор не известно – инвентаризацию проведут лишь в следующем году.

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