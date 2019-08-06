Аварійні будинки Франківська: хто має відновлювати та чому не ремонтують

Умови життя мешканців старого житлового фонду Івано-Франківська жахають – балкони падають, дах тече, стіни прогнили, стеля сиплеться. Одно-дво-три-поверхові будинки, яким понад сто років – валяться буквально на очах, а компанія, що мала б їх обслуговувати – ремонтувати не спішить.

Мешканці бояться найменшого дощу, бо заливає стіни до першого поверху. Дехто регулярно ремонтує оселю, та марно.

Кілька років тому будинки місто передало в обслуговування одній із приватних компаній. Окрім того, що підвищили вартість на комірне, а от бодай прибирання не було, а ремонту і поготів.

Компанія-управитель обслуговує більшість старих будинків в середмісті Івано-Франківська. Щоправда, лише на папері. Знайти керівника не вдалося, а за вказаною адресою – агенція з нерухомості.

Старих, втомлених будинків у Франківську чимало. Ані держава, ані місто соціальних програм на оновлення старого фонду не пропонують. Капітальні ремонти для мешканців теж не по кишені. Відтак часто їм доводиться доживати в нелюдських умовах.

Дивіться: В Україні будуть зносити хрущовки: причини та куди переселять людей

Нагадаємо, на сьогодні майже 80% житла в нашій країні в поганому стані. Найгірша ситуація в Одесі, а от кількість небезпечних споруд у столиці і досі невідома – інвентаризацію проведуть лише наступного року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.