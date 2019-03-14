Аварийный мост на Львовщине. Почему люди рискуют жизнью каждый день

Опасная полоса препятствий – так называют мост жители четырех сел на Львовщине. Его построили еще 30 лет назад и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Местные демонстрируют – здесь более 250 метров сплошных выбоин над Днестром. Пешеходная зона – опасна для жизни.

Из-за ужасного состояния переправы сюда не ездит школьный автобус, поэтому родители сами ежедневно возят детей в школу-лицей в Журавном, что в 5 км отсюда.

Через огромные трещины вдоль переправы не раз травмировались лошади.

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Аварийная переправа – на балансе области. Поселковый голова уже 5 лет обращается в соответствующие службы. Ремонтировать самостоятельно поселок не может.

Во Львовской обладминистрации соглашаются – конструкцию действительно нужно восстановить. Для этого нашли деньги и уже объявили тендер.

Цена проекта полмиллиона гривен, но пока продолжается бюрократическая волокита, люди рискуют жизнью на мосту. Зато власть обещает начать работы до конца апреля.

К слову, даже легковушками страшно ездить: аварийный мост на Николаевщине.

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