Аварійний міст на Львівщині. Чому люди ризикують життям кожен день

Небезпечна смуга перешкод – так називають міст жителі чотирьох сіл на Львівщині. Його звели ще 30 років тому і відтоді жодного разу не ремонтували.

Місцеві демонструють – тут понад 250 метрів суцільних вибоїн над Дністром. Пішохідна зона – небезпечна для життя.

Через жахливий стан переправи сюди не їздить шкільний автобус, тож батьки самі щодня возять дітей до школи-ліцею в Журавному, що за 5 км звідси.

Через величезні тріщини вздовж переправи не раз травмувались коні.

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Аварійна переправа – на балансі області. Селищний голова уже 5 років звертається до відповідних служб. Ремонтувати самотужки селище не може.

У Львівській обладміністрації погоджуються – конструкцію справді треба відновити. Для цього знайшли гроші і вже оголосили тендер.

Ціна проекту півмільйона гривень, але поки триває бюрократична тяганина, люди ризикують життям на мосту. Натомість влада обіцяє почати роботи до кінця квітня.

До слова, навіть легковиками лячно їздити: аварійний міст на Миколаївщині.

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