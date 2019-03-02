Даже легковушками страшно ездить: аварийный мост на Николаевщине

Более 10 тыс. жителей Николаевской области ежедневно рискуют остаться без связи с цивилизацией. Ведь единственный в округе мост, ведущий в райцентр – аварийный.

Многотонные грузовики с зерном и щебнем сделали на бетонном основании столетнего моста ямы. Конструкция не выдерживает нагрузок. Тем более, что ремонтировали переправу еще 60 лет назад. Государственная служба автодорог планировала работы еще четыре года назад, но деньги не нашли. Нет их и в деревне. В области оправдываются – об аварийном мосте не знали. Поскольку на их баланс местные дороги передали только в прошлом году. Теперь обещают обследовать и отремонтировать переправу.

Читайте: Перекашивается и проседает на глазах: Керченский мост не выдерживает нагрузок

Но на все бездорожье денег не хватит – Николаевщина получила от государства 370 млн. гривен субвенции. Их хватит только, чтобы восстановить три переправы и засыпать ямы на дорогах к опорным школам и амбулаториям.

Местная пожарная охрана уже перекрыла аварийную полосу и пускает только легковые машины. Водители грузовиков понимают ограничения и следуют через реку прямо по воде. Но выехать на крутой берег удается не всем. Таких вытягивает пожарная машина.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Тернопольщине обрушился автомобильный мост.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.