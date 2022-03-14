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Автомат вместо биатлонной винтовки: как украинские спортсмены поддерживают Родину

Юлия Сеник Ведущая Факты ICTV

Все больше оставшихся в Украине украинских спортсменов сейчас защищают нашу свободу в терробороне или в рядах вооруженных сил.

Например, биатлонистка Анастасия Меркушина, еще месяц назад соревновалась на зимней Олимпиаде в Пекине, сменила биатлонную винтовку на автомат и будет служить в пограничной службе Украины.

Наши спортсмены поддерживают Украину и победами. Капитан футбольной сборной Украины Андрей Ярмоленко посвятил забитый  мяч всем погибшим в этой войне украинцам. А паралимпийцы рекордным количеством медалей завершают выступления на зимних играх в Пекине. Всего было завоевано 29 медалей, из них 11 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых.

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