Автомат замість біатлонної гвинтівки: як українські спортсмени підтримують Батьківщину

Дедалі більше українських спортсменів, які залишилися в Україні, нині боронять нашу свободу в теробороні або в лавах збройних сил.

Наприклад, біатлоністка Анастасія Меркушина, яка ще місяць тому змагалася на зимовій Олімпіаді в Пекіні, нині змінила біатлонну гвинтівку на автомат та служитиме в прикордонній службі України.

Наші спортсмени підтримують Україну і звитягами. Капітан футбольної збірної України Андрій Ярмоленко присвятив забитий м’яч усім загиблим у цій війні українцям. А паралімпійці рекордною кількістю медалей завершують виступи на зимових іграх у Пекіні. Всього було завойовано 29 медалей, з них 11 золотих, 10 срібних та 9 бронзових.

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