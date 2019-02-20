Азовский пакет санкций ЕС против РФ запоздалый и незначительный – Линкявичюс

Запоздалые и недостаточно эффективны – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс критически прокомментировал принятые в понедельник Европейским советом новые санкции против России.

Линкявичюс отмечает, захват россиянами украинских кораблей и моряков в Керченском проливе произошел еще в прошлом году в ноябре, реакция ЕС случилась только через 3 месяца спустя.

Кроме того 8 россиян, против которых применены ограничения, скорее всего, не имеют активов в Европе и туда не ездят, поэтому им санкции вряд ли будут мешать.

Впрочем, отметил, такая реакция ЕС все же лучше, чем ее полное отсутствие.

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К слову, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз в ближайшие две недели примет решение по новым санкциям против РФ.

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