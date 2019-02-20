Азовський пакет санкцій ЄС проти РФ запізнілий і незначний – Лінкявічюс

Запізнілі та недостатньо ефективні – міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс критично прокоментував ухвалені в понеділок Європейською радою нові санкції проти Росії.

Лінкявічюс зазначає, захоплення росіянами українських кораблів та моряків у Керченській протоці сталося ще в торік у листопаді, нинішня реакція ЄС сталася лише за 3 місяці потому.

Крім того 8 росіян, проти яких застосують обмеження, швидше за все, не мають активів у Європі й туди не їздять, тож їм санкції навряд чи дошкулятимуть.

Втім, зазначив, така реакція ЄС все ж краща, ніж її повна відсутність.

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До слова, глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз в найближчі два тижні прийме рішення щодо нових санкцій проти РФ.

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