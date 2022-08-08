Азовсталь и херсонские арбузы-бомбы: Мария Шарлай рисует войну с помощью нейросети

Художница Мария Шарлай рассказала, как искусственный интеллект помогает создавать настоящие шедевры в условиях войны. Создатель работ освещает важные события Украины — к примеру, защитников Азовстали, ситуацию в Херсонской области.

— 10 инженеров натренировали нейросеть создавать искусство с помощью указаний художников. Совсем недавно они открыли к сервису доступ ко всем желающим. Чтобы с помощью новинки сделать настоящую картину, нейросети нужно передать свои мысли, — делится своими впечатлениями Мария.

Художница заявила, что слова умело превращаются в полотно, и все зависит от того, как и какая информация вводится.

— Кроме слов, можно давать референсы определенного художника, если нейросеть знакома с его работами. Я начала использовать сервис, когда поняла, что не имеют инструментов и других средств для выражения происходящего. Суть моих работ — донести посыл украинцам и зарубежным пользователям. Важно рассказать о юге Украины, и о ситуации в стране, — добавил Мария.

Артистка призналась, что в дальнейших планах — создание открыток с дальнейшей продажей, а средства пойдут на помощь ВСУ.

Искусство украинских художников помогает приблизить нашу победу — к примеру, в мае была продана картина Марии Примаченко за $500 тыс. Все вырученные средства ушли на помощь ВСУ.

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