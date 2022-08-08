Азовсталь і херсонські кавуни-бомби: Марія Шарлай малює війну за допомогою нейромережі

Художниця Марія Шарлай розповіла, як штучний інтелект допомагає створювати справжні шедеври за умов війни. Творець робіт висвітлює важливі події України – наприклад, захисників Азовсталі, ситуацію на Херсонщині.

– 10 інженерів натренували нейромережу створювати мистецтво за допомогою вказівок художників. Нещодавно вони відкрили до сервісу доступ до всіх охочих. Щоб за допомогою новинки зробити справжню картину, нейромережі потрібно передати свої думки, – ділиться своїми враженнями Марія.

Художниця заявила, що слова вміло перетворюються на полотно і все залежить від того, як і яка інформація вводиться.

– Крім слів, можна давати референси певного художника, якщо нейромережа знайома з його роботами. Я почала використовувати сервіс, коли зрозуміла, що не мають інструментів та інших засобів для вираження подій. Суть моїх робіт – донести посилання українцям та закордонним користувачам. Важливо розповісти про південь України та ситуацію в країні, – додав Марія.

Артистка зізналася, що у подальших планах – створення листівок із подальшим продажем, а кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Мистецтво українських художників допомагає наблизити нашу перемогу – наприклад, у травні було продано картину Марії Приймаченко за $500 тис. Усі виручені кошти пышли на допомогу ЗСУ.

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