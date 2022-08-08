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Азовсталь і херсонські кавуни-бомби: Марія Шарлай малює війну за допомогою нейромережі

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle

Художниця Марія Шарлай розповіла, як штучний інтелект допомагає створювати справжні шедеври за умов війни. Творець робіт висвітлює важливі події України – наприклад, захисників Азовсталі, ситуацію на Херсонщині.

– 10 інженерів натренували нейромережу створювати мистецтво за допомогою вказівок художників. Нещодавно вони відкрили до сервісу доступ до всіх охочих. Щоб за допомогою новинки зробити справжню картину, нейромережі потрібно передати свої думки, – ділиться своїми враженнями Марія.

Художниця заявила, що слова вміло перетворюються на полотно і все залежить від того, як і яка інформація вводиться.

– Крім слів, можна давати референси певного художника, якщо нейромережа знайома з його роботами. Я почала використовувати сервіс, коли зрозуміла, що не мають інструментів та інших засобів для вираження подій. Суть моїх робіт – донести посилання українцям та закордонним користувачам. Важливо розповісти про південь України та ситуацію в країні, – додав Марія.

Артистка зізналася, що у подальших планах – створення листівок із подальшим продажем, а кошти підуть на допомогу ЗСУ.

Мистецтво українських художників допомагає наблизити нашу перемогу – наприклад, у травні було продано картину Марії Приймаченко за $500 тис. Усі виручені кошти пышли на допомогу ЗСУ.

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