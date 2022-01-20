Байден объяснил свои слова о “незначительном вторжении” РФ в Украину

Вашингтон будет расценивать пересечение российскими войсками украинской границы как вторжение.

Об этом на конференции по итогам года сообщил президент США Джо Байден.

Глава Соединенных Штатов уточнил, что держит под контролем ситуацию на украинской границе и предупредил президента РФ Владимира Путина о широком арсенале санкций в случае вторжения.

Главный аргумент Белого дома в том, что ситуация вокруг украинского не только вопрос безопасности самой Украины, но и вопрос безопасности всей Европы.

Президент Джо Байден во время своей конференции по итогам года имел много вопросов от журналистов по Украине.

В своих ответах американский лидер отметил, что в случае полномасштабного российского вторжения США дадут отпор мощными санкциями, которых Россия еще не видела.

Внимание как американских должностных лиц и СМИ, так и украинских политиков привлек комментарий Джо Байдена о том, что полномасштабное вторжение и небольшая атака – это разные вещи.

После пресс-конференции президент США уточнил, что Белый дом готовится и к гибридным атакам России в отношении Украины, и именно это он имел в виду, когда говорил о небольшой атаке.

Уже 20 января во время беседы с журналистами он прояснил свою позицию.

— Если любые российские подразделения пересекут украинскую границу – это вторжение. Россия имеет долгую историю использования иных, чем военных действий, агрессивных мер. Речь идет и о зеленых человечках, и о кибератаках. Мы должны быть готовы решительно ответить на такие действия. И у нас есть много инструментов, как именно это сделать, — заявил Джо Байден.

В Вашингтоне пресс-конференцию президента США от 19 января успели подвергнуть критике его политические оппоненты.

В частности, 20 января сенатор республиканец Митч Макконел обратился к Джо Байдену и сказал, что для того, чтобы прояснить жесткую позицию Белого дома, президент США должен действовать уже сейчас, а не ждать какого-либо российского вторжения.

По его словам, Белый дом должен предоставить Украине дополнительное оружие для защиты.

Митч Макконел добавил, что нельзя различать небольшую атаку, гибридную атаку или другую большую агрессию России, а Украине нужно помогать уже сейчас.

Дипломатические усилия за последние десять дней не имели особого успеха. Известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Европе, где он пытается сверить часы перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая состоится уже 21 января.

В настоящее время надежд на дипломатию у Соединенных Штатов до сих пор много, однако сам госсекретарь Блинкен сказал, что очень трудно договариваться с Россией, поскольку речь идет не о НАТО или о гарантиях безопасности, которые требует Кремль.

— Этот кризис касается не оружия или военных баз. Он касается суверенитета и самоопределения Украины и всех государств, – сказал Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря США, в центре всего конфликта стоит отказ России воспринимать Европу после эры Холодной войны: объединенную, свободную и мирную.

Фото: Depositphotos

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