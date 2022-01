Не существует никакой разницы между небольшим военным вторжением России в Украину и полноценным. А потому ошибки 2014 года относительно реакции Запада на агрессию Москвы не должны быть повторены.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Таким образом он прокомментировал вчерашнее заявление президента США Джо Байдена относительно различных видов вероятной дальнейшей агрессии РФ против Украины.

Министр добавил, что если речь идет именно о военном вторжении, то его невозможно разделить на маленькое или большое, ведь войска РФ уже находятся на территории Украины, и “Россия уже убивает украинских солдат”.

Кулеба добавил, что это позиция, которую Киев доводит к сведению как США, так и других стран. При этом министр отметил, что не сомневается, что США и лично Джо Байден поддерживают Украину и в случае начала боевых действий вместе с Евросоюзом применят жесткие санкции.

Накануне американский лидер Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам первого года пребывания на президентском посту.

Среди прочего он затронул и тему Украины. Байден, в частности, считает, что Владимир Путин “вмешается” в Украину, но это не обязательно может быть полномасштабная война.

Байден снова заверил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае нового вторжения в Украину (в частности, российские банки не смогут проводить сделки с долларом).

В то же время американский лидер употребил выражение “незначительное вторжение” (minor incursion).

Это заявление вызвало критику среди представителей Республиканской партии. К примеру, сенатор-республиканец Роб Портман выпустил отдельное заявление по поводу комментария Байдена.

Еще один сенатор-республиканец Бен Сасс в комментарии журналистам высказал мнение, что президент Байден “фактически дал Путину “зеленый свет” для вторжения в Украину, заявив о предполагаемых незначительных последствиях в случае “незначительного вторжения”.

Впоследствии в Вашингтоне выступили с разъяснениями заявления Байдена. Так, спикер Совета национальной безопасности США Эмили Хорн отметила, что Джо Байден имел в виду “разницу между военными/невоенными действиями/ действиями боевиков/кибероперациями россиян”.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d

— Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022