Не существует никакой разницы между небольшим военным вторжением России в Украину и полноценным. А потому ошибки 2014 года относительно реакции Запада на агрессию Москвы не должны быть повторены.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Таким образом он прокомментировал вчерашнее заявление президента США Джо Байдена относительно различных видов вероятной дальнейшей агрессии РФ против Украины.

– Нет никакой разницы между небольшим вторжением и полноценным вторжением. Нельзя быть наполовину вторгнутым или наполовину агрессивным. Агрессия либо есть, либо ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия России против государства Украина, — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что если речь идет именно о военном вторжении, то его невозможно разделить на маленькое или большое, ведь войска РФ уже находятся на территории Украины, и “Россия уже убивает украинских солдат”.

– Россия способна действовать нелинейно, но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. И поэтому мы не воспримем никаких попыток, если они будут, объяснить Украине, что не нужно чего-то делать для сдерживания России. Потому что это недостаточно большое вторжение или недостаточно улик, что это именно российские солдаты. Может, это фермеры, шахтеры, неизвестные “зеленые человечки”. Все это пройдено. Все эти уроки истории уже изучены. И мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы о действиях РФ, – отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что это позиция, которую Киев доводит к сведению как США, так и других стран. При этом министр отметил, что не сомневается, что США и лично Джо Байден поддерживают Украину и в случае начала боевых действий вместе с Евросоюзом применят жесткие санкции.

О чем говорилось в заявлении Джо Байдена

Накануне американский лидер Джо Байден дал пресс-конференцию по итогам первого года пребывания на президентском посту.

Среди прочего он затронул и тему Украины. Байден, в частности, считает, что Владимир Путин “вмешается” в Украину, но это не обязательно может быть полномасштабная война.

Байден снова заверил, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае нового вторжения в Украину (в частности, российские банки не смогут проводить сделки с долларом).

В то же время американский лидер употребил выражение “незначительное вторжение” (minor incursion).

– Одно дело, если это незначительное вторжение, и, в конце концов, нам придется спорить о том, что делать, а чего не делать. Но если они действительно сделают то, на что способны с накопленными на границе силами, для России будет катастрофой дальнейшее вторжение в Украину, — заявил Байден.

Это заявление вызвало критику среди представителей Республиканской партии. К примеру, сенатор-республиканец Роб Портман выпустил отдельное заявление по поводу комментария Байдена.

– Любое вторжение российских войск в Украину следует расценивать как крупномасштабное, потому что оно дестабилизирует Украину и свободолюбивые государства в Восточной Европе, – подчеркнул Портман.

Еще один сенатор-республиканец Бен Сасс в комментарии журналистам высказал мнение, что президент Байден “фактически дал Путину “зеленый свет” для вторжения в Украину, заявив о предполагаемых незначительных последствиях в случае “незначительного вторжения”.

Впоследствии в Вашингтоне выступили с разъяснениями заявления Байдена. Так, спикер Совета национальной безопасности США Эмили Хорн отметила, что Джо Байден имел в виду “разницу между военными/невоенными действиями/ действиями боевиков/кибероперациями россиян”.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d — Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022

С заявлением выступила и спикер Белого дома Джен Псаки. По ее словам, в Белом доме сочтут новым вторжением РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

Источник: МИД Украины, CNN, Euronews, Голос Америки, пресс-служба Роба Портмана