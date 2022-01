Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Джо Байдена о возможности “незначительного вторжения” России в наше государство.

Соответствующий комментарий украинский лидер обнародовал в своем Twitter. Зеленский подчеркнул, что незначительных агрессий и незначительных жертв не бывают.

Американский лидер Джо Байден сделал заявление, вызвавшее реакцию президента Украины, на вчерашней пресс-конференции.

Это мероприятие было посвящено годовщине пребывания Байдена на президентском посту. Среди других тем он затронул и ситуацию вокруг Украины.

Байден, в частности, сделал заявление относитительно разных видов вероятной дальнейшей агрессии РФ против нашего государства. Он предположил, что страны Запада пока не синхронизировали позиции относительно того, что делать в случае “незначительного вторжения” России в Украину (дословно – minor incursion).

Это заявление подвергли критике сенаторы-республиканцы. В частности, сенатор Роб Портман подчеркнул, что любое вторжение войск РФ следует расценивать как крупномасштабное, поскольку оно дестабилизирует Украину и страны Восточной Европы.

А сенатор-республиканец Бен Сасс выразил мнение, что Джо Байден своим заявлением “фактически дал Путину “зеленый свет” для вторжения в Украину”.

Заявление американского лидера впоследствии прокомментировала пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн. По ее словам, Байден имел в виду “разницу между военными/невоенными действиями/ действиями боевиков/кибероперациями россиян”.

.@POTUS clarified this. He was referring to the difference between military and non-military/para-military/cyber action by the Russians. Such actions would be met by a reciprocal response, in coordination with Allies and partners. https://t.co/vBX7aO5B1d

— Emily Horne (@emilyhorne46) January 19, 2022