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Факты / Украина / Политика

Зеленский отреагировал на слова Байдена: Незначительных агрессий и жертв не бывает

Юлия Соколова редактор ленты
володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Джо Байдена о возможности “незначительного вторжения” России в наше государство.

Соответствующий комментарий украинский лидер обнародовал в своем Twitter. Зеленский подчеркнул, что незначительных агрессий и незначительных жертв не бывают.

– Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы, – подчеркнул Зеленский.

О чем говорилось в заявлении президента США

Американский лидер Джо Байден сделал заявление, вызвавшее реакцию президента Украины, на вчерашней пресс-конференции.

Это мероприятие было посвящено годовщине пребывания Байдена на президентском посту. Среди других тем он затронул и ситуацию вокруг Украины.

Байден, в частности, сделал заявление относитительно разных видов вероятной дальнейшей агрессии РФ против нашего государства. Он предположил, что страны Запада пока не синхронизировали позиции относительно того, что делать в случае “незначительного вторжения” России в Украину (дословно – minor incursion).

– Одно дело, если это незначительное вторжение, и, в конце концов, нам придется спорить о том, что делать, а чего не делать. Но если они действительно сделают то, на что способны с накопившимися на границе силами, для России будет катастрофой дальнейшее вторжение в Украину, – отметил Байден.

Это заявление подвергли критике сенаторы-республиканцы. В частности, сенатор Роб Портман подчеркнул, что любое вторжение войск РФ следует расценивать как крупномасштабное, поскольку оно дестабилизирует Украину и страны Восточной Европы.

А сенатор-республиканец Бен Сасс выразил мнение, что Джо Байден своим заявлением “фактически дал Путину “зеленый свет” для вторжения в Украину”.

Заявление американского лидера впоследствии прокомментировала пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн. По ее словам, Байден имел в виду “разницу между военными/невоенными действиями/ действиями боевиков/кибероперациями россиян”.

А спикер Белого дома Джен Псаки заверила, что в Белом доме сочтут очередным вторжением в Украину любое пересечение войсками РФ украинской границы.

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Источник: Twitter Владимира Зеленского, CNN, Euronews, Голос Америки, пресс-служба Роба Портмана

Фото: Офис президента

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