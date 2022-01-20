Байден пояснив свої слова про “незначне вторгнення” РФ в Україну

Вашингтон розцінюватиме перетин російськими військами українського кордону як вторгнення.

Про це під час конференції за підсумками року повідомив президент США Джо Байден.

Очільник Сполучених Штатів уточнив, що тримає під контролем ситуацію на українському кордоні та попередив президента РФ Володимира Путіна про широкий арсенал санкцій у разі вторгнення.

Головний аргумент Білого дому в тому, що ситуація навколо українського є не лише питанням безпеки самої України, а й питанням безпеки всієї Європи.

Президент Джо Байден під час своєї конференції за підсумками року мав багато питань від журналістів саме щодо України.

У своїх відповідях американський лідер зазначив, що у випадку повномасштабного російського вторгнення США дадуть відсіч потужними санкціями, яких ще не бачила Росія.

Увагу як американських посадовців та ЗМІ, так і українських політиків привернув коментар Джо Байдена щодо того, що повномасштабне вторгнення та невелика атака – це різні речі.

Після пресконференції президент США уточнив, що Білий дім готується і до гібридних атак Росії щодо України, і саме це він мав на увазі, коли казав про невелику атаку.

Вже 20 січня, під час розмови з журналістами, він прояснив свою позицію.

– Якщо будь-які російські підрозділи перетнуть український кордон – це вторгнення. Росія має довгу історію використання інших, ніж військові дії, агресивних заходів. Йдеться і про зелених чоловічків, і про кібератаки. Ми маємо бути готовими рішуче відповісти і на такі дії. І ми маємо багато інструментів, як саме це зробити, – заявив Джо Байден.

У Вашингтоні пресконференцію президента США від 19 січня встигли піддати критиці його політичні опоненти.

Зокрема, 20 січня сенатор республіканець Мітч Макконел звернувся до Джо Байдена і сказав, що для того, аби прояснити жорстку позицію Білого дому, президент США має діяти вже зараз, а не чекати будь-якого російського вторгнення.

За його словами, Білий дім має надати Україні додаткову зброю для захисту.

Мітч Макконел додав, що не можна розрізнювати невелику атаку, гібридну атаку чи іншу велику агресію Росії, а Україні треба допомагати вже зараз.

Дипломатичні зусилля за останні десять днів не мали особливого успіху. Відомо, що держсекретар США Ентоні Блінкен нині перебуває у Європі, де він намагається звірити годинники перед зустріччю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, яка відбудеться вже 21 січня.

Наразі сподівань на дипломатію у Сполучених Штатів досі багато, однак сам держсекретар Блінкен сказав, що дуже важко домовлятися з Росією, оскільки йдеться не про НАТО чи про якісь безпекові гарантії, які вимагає Кремль.

– Ця криза стосується не зброї чи військових баз. Вона стосується суверенітету та самовизначення України та усіх держав, – сказав Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря Сполучених Штатів, в центрі всього конфлікту стоїть відмова Росії сприймати Європу після ери Холодної війни: об’єднану, вільну і мирну.

Фото: Depositphotos

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