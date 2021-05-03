Балтія, Польща та США – підтримають. Які шанси вступу України до НАТО

Україна все частіше нагадує, що її просто необхідно прийняти до Північно-Атлантичного альянсу. Президент Володимир Зеленський ще 1 лютого напряму озадачив американського лідера Джо Байдена питанням, чому ж ми досі не у НАТО.

Нині вступ до НАТО, за даними Українського інституту майбутнього підтримує 63% громадян. Велику роль у цьому зіграла ескалація з боку Росії на наших кордонах.

До НАТО ми намагаємось наблизитись від початку 1990-х років. Україна бере участь в усіх миротворчих операціях.

Від 2007 року Москва почала боротись за сфери впливу і переконала своїх партнерів не давати так званого ПДЧ, ані Україні, ані Грузії. Офіційно це не звучить, але Європа боїться розлютити Росію, яка продовжує залякувати.

Два тижні тому Москва бурхливо відреагувала на твіт Володимира Зеленського, який вважає що НАТО – це єдина можливість закінчити війну на Донбасі. Певних сигналів Київ чекає від двох найближчих самітів вже влітку – НАТО та Великої сімки.

Нині маємо підтримку із боку США, Польщі та країн Балтії. Однак, і самій Україні слід зробити велику роботу.

Зараз дипломати мають працювати над тим, аби вже на найближчому саміті НАТО Володимир Зеленський виступив бодай в онлайн-режимі й доніс позицію України.

Та є перепони, які дипломатам не підвладні. І це зовсім не про армію, яка наближається до стандартів, а про типові українські граблі.

Проти нас грає й те, що Україна зараз фактично у стані війни з Росією, а частина територій окуповані – за таких умов країни НАТО не приймає.

Та експерти вважають, якщо інші завдання Київ виконає, альянс може піти на поступки. На нашому боці нині, як не дивно, грає і російська агресія, яка все більше дратує Захід.

Столтенберг про Україну, Росію та НАТО

Росія не має права вето на членство України у Північноатлантичному альянсі. Про це 13 квітня на прес-конференції заявив генсекретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він запевнив, що країни НАТО повністю підтримують Україну у її намаганнях убезпечити свої кордони від можливого вторгнення військ РФ.

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