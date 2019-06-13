Бассейн, сад и 30 видов животных: ВДНХ спасает киевлян от жары и скуки

Лето в разгаре и если вы хотите провести уикенд ярко и полезно – вам в столичный выставочного центра. Здесь почти 50 локаций для отдыха на любой вкус – бассейн, парк качелей, контактный зоопарк, галерея современного искусства.

Когда термометры показывают +30 спастись от жары поможет купания. Бассейн сейчас любимое место киевлян на ВДНХ. Здесь ищут прохладу дети и взрослые.

Спрятаться от жаркого солнца можно и в яблоневом саду. Здесь обустроили укромное место – все для пикника. Шезлонги, прохладительные напитки и вкусности от хозяйки, приправленные приятной музыкой – никого не оставят равнодушными.

Смотрите: Как пережить жару без последствий для здоровья – советы врачей

Работает в парке и контактный зоопарк. Носухи, козы, олени, лемуры – всего 30 видов животных. И почти со всеми можно поиграть и покормить. Животные вакцинированы и проходят регулярный ветеринарный контроль. Так же такие игрушки абсолютно безопасны.

А еще здесь работает выставка тропических бабочек. Есть парк-качалок, кинотеатр, галерея современного искусства, детский лагерь. Количество локаций ежегодно увеличивается. Сегодня их почти 50 на любой вкус, а в июле здесь заработает даже собственный ЗАГС.

Территория парка почти 300 гектаров. Но здесь все продумано, быстро добраться до всех развлечений можно на колесах. Прокат велосипедов и электротранспорта работает ежедневно. Если устанете – есть где перекусить. В ресторанчиках и фуд-зонах вкусно накормят. Парк развлечений работает без выходных.

Напомним, в Киеве состоялся крупнейший в Восточной Европе фестиваль вина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.